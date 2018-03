Bei ihm läuft es nicht nur im Berufsleben! Am 12. Mai tritt Michael Schulte (27) mit seinem Song "You Let Me Walk Alone" für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Für den Sänger gibt es in diesem Jahr noch ein weiteres Highlight, wie er auf seiner Instagram-Seite verriet: "Katharina und ich werden Eltern! Ende August ist es so weit!" Vor der Geburt steht noch der Wettbewerb in Portugal an, bei dem Michael nach Bekanntgabe der Babynews demnach doppelte Unterstützung bekommt. Im Promiflash-Interview hatte der 27-Jährige nach dem Vorentscheid Unser Lied für Lissabon erzählt: "Meine Verlobte kommt natürlich mit."



