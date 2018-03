So ehrgeizig trainiert Julia Dietze (37)! Die Schauspielerin und ihr Tanzpartner Massimo Sinató (37) schlagen sich auf dem Let's Dance-Parkett bisher nicht schlecht. Das hat aber offenbar auch einen bestimmten Grund: Die schöne Blondine übt rund um die Uhr! So wirkt es zumindest in ihrer neuesten Instagram-Story. Da schnappt sich der Kinostar einfach mal einen Piloten für eine kleine Tanzsession am Flughafen.

