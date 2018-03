Am Samstag liefern sich Joko Winterscheidt (39) und Klaas Heufer-Umlauf (34) in "Die beste Show der Welt" ein spannendes Duell, denn beide Moderatoren präsentieren dem Publikum verschiedene Konzepte für ein neues Fernsehformat. Klaas wird eine besondere Idee vorstellen: Er schlüpft in die Rolle von Pietro Lombardi (25) und zeigt das Leben des Sängers in Form eines Musicals. Doch Pietro hat gar keinen Bock auf dieses Vorhaben und ist nun richtig sauer auf Klaas und Co.!

Wie ein erster ProSieben-Trailer zeigt, macht sich der Moderator in "Pietro Lombardi – Das Musical" in einer Szene über die Geburt von Sohnemann Alessio (2) lustig: Nochehefrau Sarah (25), gespielt von Jeannine Michaelsen (36), liegt in einem Kreißsaal in den Wehen – währenddessen Klaas alias Pietro mit seinem Handy zahlreiche Selfies knipst und Videos dreht. Diese Interpretation der Ereignisse stieß beim 25-Jährigen auf wenig Gegenliebe: "Was für Fischköpfe! Respektlos, das ist ohne meine Erlaubnis passiert", kommentierte der DSDS-Sieger von 2011 wütend den Vorschauclip auf Facebook.

Doch nicht Eitelkeit war der Grund für seinen Unmut: "Meint Sohn ist bei der Geburt fast ums Leben gekommen und ihr macht euch lustig über die Geburt? Sehr geschmacklos, schämt euch", regte sich Pietro weiter auf. Sein Sohn Alessio kam vor knapp drei Jahren mit einem Herzfehler auf die Welt und musste deswegen sofort operiert werden. Das Statement wurde mittlerweile wieder gelöscht.

Andreas Rentz/Getty Images Klaas Heufer-Umlauf bei der 1Live Krone in Bochum

WENN.com Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und Alessio

