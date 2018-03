Es ist eine harte Zeit für die YouTuberin! Erst vor wenigen Tagen verkündete Sophia Thiel (23) überraschend die großen Neuigkeiten: Nach fünf Jahren Beziehung haben sich die Fitness-Liebhaberin und ihr Schatz Charlie getrennt – und darunter leidet die Blondine noch immer. Zu dem schmerzenden Liebes-Aus gesellte sich jetzt riesige Trauer: Sophia musste sich von ihrer verstorbenen Omi verabschieden – und richtete emotionale Worte an ihre Follower: "An dieser Stelle ein Herz an alle, die vielleicht gerade eine schwierige Zeit durchmachen und etwas Kraft brauchen. Mach’s gut, Oma, ich hab dich für immer lieb!", schrieb die 23-Jährige in ihrer Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de