Was für ein Hammer-Auftritt! Daniela Katzenberger (31) ist zur absoluten Sportskanone mutiert. Die Reality-TV-Beauty liebt es, ihren Körper in anstrengenden Work-out-Sessions im Fitnessstudio oder beim Yoga zu stählen. Zudem achtet die Mama von Sophia Cordalis (2) genau auf ihre Ernährung – nur einmal in der Woche wird gesündigt! Ihren harten Einsatz sieht man der Kultblondine an – mit ihrem umwerfenden Beachbody begeistert sie jetzt ihre Fans!

Mit einem Schwimmbad-Pic läutet die Katze auf Facebook den Sommer ein: Dani steigt darauf fröhlich lachend aus einem Pool – und das nur mit einem knappen Zweiteiler bekleidet! "Bikini im März. Wir hatten heute über 20 Grad", schrieb die Wahl-Mallorquinerin unter den frechen Schnappschuss. Doch ihre Fans bewundern in den Kommentaren nicht etwa das Wetter auf der Balearen Insel – die Supporter des Fernseh-Stars sind hin und weg von dem straffen und äußerst hotten Body ihres Idols! "Da kann man ja neidisch werden auf deine Figur. Kannst stolz auf dich sein" oder "Was für ein Body" sind nur einige der durchweg positiven Nachrichten.

Auch für ihre Biegsamkeit bekommt Daniela nur Komplimente. Denn durch ihr hartes Training meistert die Frau von Lucas Cordalis (50) mittlerweile einen perfekten Spagat, sie beherrscht extreme Ballett-Posen und kann sogar einen Kopfstand machen!

