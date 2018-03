Was für eine schöne Nachricht: Paola Maria freut sich auf Nachwuchs! Erst vor wenigen Wochen feierte die Beauty-Expertin mit italienischen Wurzeln ein ganz besonderes Jubiläum mit ihrem Liebsten Sascha Koslowski: Seit Februar sind die beiden YouTuber nun schon ein ganzes Jahr verheiratet. Jetzt folgt die nächste große Aufregung für Paola und ihren Gatten: Ihr privates Glück wird offenbar bald mit einem Baby gekrönt!

In ihrer Instagram-Story sorgte Paola am Mittwoch für eine goldige Überraschung. Sie teilte eine Ultraschallaufnahme und schrieb dazu die knappe Begrüßung: "Hallo Engel!" Weitere Infos blieb sie ihren Followern noch schuldig – doch ihre kurze Botschaft kam trotzdem an. Schon wenige Minuten später hagelte es jede Menge Glückwünsche zur Schwangerschaft auf ihrem Social-Media-Profil.

Erst Mitte März hatte Paola von ihrem Eheglück mit Sascha geschwärmt. Auf der GLOW Convention in Dortmund verriet sie: "Es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind immer noch die Gleichen. Wir albern immer noch miteinander und dann merkt man: 'Oh mein Gott, wir sind ein Jahr verheiratet.'" Die großen Veränderungen werden vermutlich in Kürze auf das Paar zukommen – als fürsorgliche Hundeeltern hatten sie aber vielleicht schon ein wenig Vorbereitung.

P.Hoffmann/WENN.com Paola Maria und Sascha Koslowski auf der GLOW-Convention in Dortmund

Alexander Hassenstein/Getty Images Paola Maria auf der Glowcon 2017 in Berlin

Instagram / paola Paola Maria und Sascha Koslowski

