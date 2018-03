Ein Jahr leben sie schon als Mann und Frau! Im Februar 2017 geben sich die YouTuber Paola Maria und Sascha Koslowski in Las Vegas das Jawort. Ein halbes Jahr später rühren die beiden mit einer traumhaften Zeremonie auf Sardinien. Ob es danach auch so perfekt weitergeht? Maria verrät im Promiflash-Interview auf der GLOW in Dortmund: "Es hat sich eigentlich nichts verändert. Wir sind immer noch die Gleichen. Wir albern immer noch miteinander und dann merkt man 'Oh mein Gott, wir sind ein Jahr verheiratet!' Das ist echt krass."



