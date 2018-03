Fans lernten Lisa G. (21) als schlankes Mädchen in der neunten Staffel Germany's next Topmodel kennen. Nach der Castingshow im Jahr 2014 ging es für die 21-Jährige allerdings nicht auf den Laufsteg, sondern ins Gym. Aus den typischen Model-Maßen wurde ein vitaler Fitnessbody. Auf ihrem Instagram-Account gab die Blondine jetzt preis, wie viel sie seit ihrem Lebenswandel an Muskelmasse zugelegt hat: ganze 15 Kilogramm. Ihre neuen Kurven erarbeitete sich Lisa mit hartem Gewichtestemmen. Zu einem Vorher-Nachher-Pic schreibt sie: "Ich bin so glücklich, dass ich mit dem Krafttraining begonnen habe, das war wirklich eine der besten Entscheidungen meines Lebens."



