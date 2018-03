Extrawurst für Klaudia mit K! Wohl noch keine Germany's next Topmodel-Kandidatin polarisierte so wie der Rotschopf. Mit ihrer verrückten, lauten und schrillen Art sorgt die 21-Jährige gerne mal für den einen oder anderen Lacher bei Jury, Mitstreiterinnen und Zuschauern – zieht immer wieder die volle Aufmerksamkeit auf sich. Auch in der aktuellen Folge stach Klaudia wieder heraus: Für einen Videodreh bekam sie kurzerhand wegen einer Schwärmerei ein anderes Male-Model zugeteilt!

Vor laufender Kamera sollten sie einen kleinen Sketch vorspielen. Als Braut mussten die Schönheiten in einem Lokal in verschiedenen Stimmungen um Auto-Pannen-Hilfe bitten. Die Co-Schauspieler waren einige Männer der angesagten "Magic Mike"-Tänzergruppe aus Las Vegas. Während alle anderen Mädels sich mit einem blonden Hottie als Hauptdarsteller zufriedengeben mussten, hatte Klaudia einen anderen Danceprofi aus der Crew im Auge. Als Heidi Klum (44) Klaudis Schwärmerei mitbekam, ließ sie das Male-Model kurzerhand austauschen. Eine Gelegenheit, die sich Klaudia natürlich nicht durch die Lappen gehen ließ: "Ich habe mich nicht zurückgehalten und habe mit ihm gesprochen", verriet der Paradiesvogel im Interview.

Tatsächlich hat der kleine Crew-Switch wohl auch einiges für Klaudias Leistung bewirkt: Denn die Plaudertasche lieferte richtig ab! "Klaudia mit K hat wieder mal den Vogel abgeschossen!", lobte Heidi nach dem Shooting.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin 2018

Anzeige

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez in Los Angeles

Anzeige

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, GNTM-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de