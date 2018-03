Da hat sich Modelmama Heidi Klum (44) wieder etwas ganz besonderes für ihre Mädchen einfallen lassen! Erst in der vergangenen Woche mussten sich die Germany's next Topmodel-Anwärterinnen beim Shooting mit einem Mann im Adamskostüm beweisen – und wie die Vorschau verrät, wird es auch in der kommenden Folge wieder viele nackte Tatsachen zu bestaunen geben: Die Nachwuchsmodels erwartet ein "Magic Mike"-Videodreh, der vor allem bei einer Kandidatin Freudenschreie auslöst!

Die Herausforderung in dieser Woche: Trotz halb nackter Shooting-Partner und Bachelorette-Party-Vibes müssen sich die als Bräute zurechtgemachten Kandidatinnen voll und ganz auf ihre Rolle konzentrieren. Beim Anblick ihres tätowierten Männermodels kann sich Rotschopf Klaudia Giez (21) allerdings kaum noch halten: "Ich weiß, dass da ein Mann dabei ist, der ziemlich gut aussieht", strahlt sie im ProSieben-Interview bereits vor der ersten Klappe. Trotzdem nimmt sich die 21-Jährige fest vor, nicht mit ihm zu flirten.

Doch als sie dann vor ihrem Traummann steht, ist die quirlige Berlinerin nicht mehr zu bremsen. "Hallo, ich bin Klaudia. Du siehst sehr gut aus", kommt es ihr in sekundenschnelle über die Lippen. Selbst vor laufender Shooting-Kamera kann sich die Kandidatin das Kichern nicht verkneifen. Ihren Konkurrentinnen ist Klaudias Auftritt sichtlich peinlich: "Gott, ist das unangenehm", amüsieren sich ihre Mitstreiterinnen. Bleibt abzuwarten, was die Jury zu ihrem kleinen "Gefühlsausbruch" sagt.

Instagram / klaudia.topmodel.2018 Klaudia Giez, bekannt durch "Germany's next Topmodel"

Anzeige

Promiflash GNTM-Girls auf der Glow

Anzeige

germanysnexttopmodel Die GNTM-Jury Thomas Hayo, Michael Michalsky und Heidi Klum

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de