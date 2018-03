Ein weiterer Liebesbeweis oder doch nur die ganz große Show? Blac Chyna (29) sorgte in den vergangenen Wochen nicht nur mit Sextape-Skandalen, ultrakurvigen Strandauftritten und dramatischen Tränen-Clips für Schlagzeilen. Seit Anfang März ist es offiziell: Das US-Reality-Sternchen datet einen gerade mal 18-jährigen Rapper! Ob es mit ihr und YBN Almighty Jay wirklich ernst ist, wissen wohl nur die beiden selbst – zumindest zeigte sich das kuriose Paar nun wieder einmal öffentlich in romantischer Eintracht.

Händchenhaltend zogen Chyna und ihr elf Jahre jüngerer Lover an den Fotografen vorbei, als sie in Los Angeles auf einem Shopping-Trip waren. Auffällig dabei: Während Jay einen recht angespannten Blick auflegte, wirkte die Zweifach-Mom ziemlich happy. Die medienerfahrene Ex von Rob Kardashian (31) scheint ihr neues Glück relaxed zu genießen – doch wächst ihrem neuen Freund der ganze Rummel am Ende doch über den Kopf?

Dabei ist Jay Bradley, wie der Rapper bürgerlich heißt, kein komplett unbeschriebenes Blatt im Showbusiness: Erste Erfolge feierte er mit dem Track "Chopsticks", der schon über elf Millionen YouTube-Klicks hat. Das Interesse der Paparazzi ist seit Chynas überraschendem Love-Outing jedoch erheblich gestiegen – eine neue Situation für den 18-Jährigen, in der er die Hand seiner Liebsten gar nicht mehr los lässt. Zwar teilte er eines der Pics auf seinem Instagram-Account, ließ allerdings keine Kommentare darunter zu und damit wohl auch keine Kritik an seiner Liebe zu Chyna.

Paras Griffin / Getty Images Blac Chyna bei den BET Hip Hop Awards 2017

T.Maidana / Splash News Blac Chyna & YBN Almighty Jay Ende März 2018 in L.A.

Instagram / ybnalmightyjay YBN Almighty Jay, Rapper

