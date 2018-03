Seit ihrer Teilnahme an der beliebten RTL-Tanzshow Let's Dance 2016, in der sie an der Seite von Sergiu Luca (35) den siebten Platz belegte, ist es ruhig geworden um Alessandra Meyer-Wölden (35). Kein Wunder, denn die Beauty-Blondine wohnt gar nicht mehr in Deutschland. Nachdem sie mit ihrer Ehe mit Comedian Oliver Pocher (40) jahrelang im Licht der Öffentlichkeit stand, lebt sie nun etwas zurückgezogener, treibt fleißig Sport und sorgt sich um das Wohl ihrer Großfamilie. Jetzt gibt es abermals Nachwuchs in ihrem tropischen Florida-Zuhause!

Auf ihrer Facebook-Timeline postete die Powerfrau kürzlich ein Foto, dass sie superhappy mit einem strahlenden Lächeln vor einer USA-Flagge zeigt. "Ja, ich werde wieder Mama, dieses Mal Hundemami! Die Kinder haben mich nach Jahren letztendlich davon überzeugen können, dass in unserer Familie nur noch ein Hund fehlt", verkündete sie freudig. Ihre Freundin und sie seien zum Zeitpunkt des Fotos unterwegs in die Südstaaten gewesen, um das neue Familienmitglied abzuholen. Hierbei handelt es sich um eine acht Wochen alte Hündin. Wie die Kleine heißen soll, steht noch nicht fest. Die ehemalige Tennissportlerin bat daher ihre Fans um Namensvorschläge.

Für die Schmuckdesignerin handelt es sich bei dem Tierchen um "Baby" Nummer sechs. Aus ihrer geschiedenen Ehe mit Oli stammen eine Tochter und die gemeinsamen Zwillingsjungs. Vergangenes Jahr brachte die 35-Jährige erneut Zwillinge zur Welt. Die sportbegeisterte Vielfachmama, die vor Kurzem erst ihre Ausbildung zur Zumbalehrerin absolvierte, dürfte sich vor allem darüber freuen, dass der neue Sprössling ganz viel Bewegung brauchen wird.

Andreas Rentz/Getty Images Alessandra Meyer-Wölden auf dem "Let's Dance"-Finale 2016

Hannes Magerstaedt/Getty Images Alessandra Meyer-Wölden, Model

WENN.com Alessandra Meyer-Wölden im Fitnessstudio

