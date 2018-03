Sie ist im völligen Mutterglück! Seit knapp zwei Wochen ist Modebloggerin Chiara Ferragni (30) Mama. Sie und ihr Verlobter Fedez (28) wurden am 19. März Eltern eines gesunden Jungen. Seitdem verzaubert der kleine Knirps nicht nur täglich Mama und Papa, sondern auch die gesamte Community der Blondine. Chiara postete nun wieder einen besonders niedlichen Schnappschuss ihres Engels und verzauberte damit ihre Follower!

Wie kann man diesem Lächeln nicht verfallen? Via Instagram teilte die Italienerin ein putziges Bild ihres Wonneproppens. Ganz vergnügt lag der kleine Leone auf dem Schoß seines Daddys und strahlte über beide Ohren. "Schaut euch dieses Lächeln an", schrieb die 30-Jährige zu diesem Foto. Ihr Fans kamen bei diesem Anblick ebenfalls nicht aus dem Schwärmen heraus. "Süßestes Baby auf der Welt" oder "Ein zufriedenes kleines Mäuschen", schrieben zwei der entzückten User.

Vor ein paar Wochen war der Neu-Mami noch gar nicht zum Lachen zumute. Bei ihrem ungeborenen Kind wuchs der Bauch nicht so stark, wie er sollte. Deshalb musste die Unternehmerin kurz vor der Geburt das Bett hüten und all ihre Jobs abbrechen. Ihre größte Stütze, in dieser schwierigen Zeit, war wohl ihr Schatz Fedez.

