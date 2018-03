Throwback ins Jahre 2011? Auch wenn die Ehe letztendlich dramatisch endete, war es wohl DIE TV-Lovestory überhaupt. Als Konkurrenten kamen Pietro Lombardi (25) und Sarah Lombardi (25) zu DSDS, schnell funkte es zwischen den beiden – und sie verließen das Format als Liebespaar. Wird diese Story – mit hoffentlich schönerem Ausgang – nun in der diesjährigen Staffel neu aufgelegt? Während des Auslands-Recalls knisterte es zwischen zwei Gesangstalenten nun gewaltig – zumindest laut Dieter Bohlen (64)!

In Südafrika sollten die 18 Nachwuchsmusiker in Duetten um das Weiterkommen trällern. Einem Paar gelang das in Dieters Augen besonders gut: Ella und Santo weckten mit der Performance von "Dusk till Dawn" beim Poptitan Erinnerungen! "Der Vergleich mit Sarah und Pietro passt total!", lautete das Fazit. Besonders Santo sei dem Sieger aus 2011 sehr ähnlich: "Du bewegst dich wie Pietro, du singst wie Pietro – du siehst nur anders aus, sonst hätte ich euch nicht auseinanderhalten können!" Aber hier passten offenbar nicht nur die Stimmfarben gut zusammen, sondern auch die Chemie stimmte: "Hättet ihr gesagt, ihr hättet gestern Abend was gehabt, hätte ich das geglaubt!"

Mousse T. (51), Ella Endlich (33) und Carolin Niemczyk (27) waren zwar weniger vom Auftritt begeistert – aber sollte sich die DSDS-Geschichte tatsächlich wiederholen, müsste sich das Kandidatenduo wohl dennoch keine Gedanken machen: Schließlich durften Sarah und Pietro bis zum Ende zusammenbleiben und traten somit erst im Finale direkt gegeneinander an.

Getty Images / Florian Ebener Sarah und Pietro Lombardi bei den "InTouch Awards 2016"

MG RTL D / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury in Südafrika

