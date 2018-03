YouTube-Star Mrs. Bella möchte das Let's Dance-Parkett auf keinen Fall betreten, obwohl die Macher der Show sie vergangenes Jahr sogar angefragt hatten. "Ich sehe mich da irgendwie nicht. Also, ich glaube, dafür bin ich schon wieder zu aufgeregt für das Ganze. Ich würde mich die ganze Zeit vertanzen, durchgehend, egal, wie viel Training man mir geben würde", plauderte Bella im Promiflash-Interview auf der GLOW in Dortmund aus. Die Tanzshow muss trotzdem nicht auf Netz-Stars verzichten. In diesem Jahr treten Die Lochis gegeneinander an.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de