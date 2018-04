Wer posiert denn hier so gekonnt? Sie ist mit über dreieinhalb Millionen Followern eine der erfolgreichsten YouTuberinnen Deutschlands. Zusätzlich versorgt sie ihre Fans regelmäßig mit hübschen Selfies und coolen Pics auf ihren übrigen Social-Media-Kanälen – etwas, das ihr anscheinend in die Wiege gelegt wurde. Es geht natürlich um Vloggerin Dagi Bee (23)! Die Blondine zeigte ihren Fans jetzt süße Kinderfotos und bewies damit: Früh übt sich!

In ihrer Instagram-Story teilte die Beauty coole Schnappschüsse aus jungen Jahren: Die kleine Dagi Bee stand in cooler Sweater-T-Shirt-Kombi, schwarzer Schlaghose und roten Turnschuhen in einem Garten. Für die Fotosession ging sie locker-lässig in die Hocke oder lehnte sich gekonnt in bloggertypischer Pose mit gekreuzten Beinen an eine kleine Holzwindmühle. Ihren Post betitelte sie – scherzhaft, aber überaus treffend – mit dem Hashtag "Instamodel".

Das hätte sie sich damals bestimmt noch nicht träumen lassen: Ihre modischen Looks kommen mittlerweile sogar so gut an, dass Dagi einen eigenen Klamotten-Shop in Köln eröffnete. Dafür stellte sie auch ihren erfolgreichen YouTube-Kanal einige Zeit hinten an.

Instagram / dagibee Dagi Bee, Youtuberin

Instagram / dagibee Kinderfoto von Dagi Bee

Instagram / dagibee Dagi Bee, Youtuberin

