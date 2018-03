Was war denn nur in letzter Zeit bei YouTube-Sternchen Dagi Bee (23) los? In den vergangenen Wochen kamen nur sehr selten und unregelmäßig Videos der eigentlich so aktiven Blogger-Blondine online. Dabei hatte sie auf ihrem Kanal doch gar keine offizielle Pause angekündigt! Jetzt erfahren Fans und Follower endlich den Grund für die Internetabstinenz. Und der ist erfreulich: Die Social-Media-Queen eröffnet ihren eigenen Dagi-Shop.

In ihrem neuesten Life-Update-Clip auf YouTube lässt die 23-Jährige die Bombe platzen: Ihren Online-Klamotten-Shop wird es künftig auch in Kölns Innenstadt geben. Fünf Wochen lang kann Dagis Kleidung dort ab Montag, dem 12. März live und in Farbe in ihrem eigenen Laden geshoppt werden. "Ich bin mega gespannt! Ich habe keine Ahnung, wie es bei euch ankommt und ob ihr es feiert oder ob ihr es nicht feiert", gesteht sie ihren Fans im Video. Nähere Infos zum Store und die genaue Adresse gibt es in den nächsten Tagen auf der Instagram-Seite "dagi_shop".

Für Dagi, die zukünftig wieder mehr Make-up-Videos drehen möchte, war das natürlich nicht der einzige Grund für eine kleine Auszeit. "Nach fünf Jahren YouTube und regelmäßig Videos machen, war es mal an der Zeit, ein bisschen Abstand zu nehmen und einfach mal zu entspannen", verrät sie. Bei fast vier Millionen Followern hat sie sich das auch gehörig verdient. Die Pause hat sie gut genutzt: Mit ihrem Verlobten, Internetbekanntheit Eugen Kazakov, ging es prompt in den Urlaub nach Dubai. Das Paar zog außerdem gerade erst in eine neue Wohnung.

