Chrissy Metz (37) hatte es in jungen Jahren extrem schwer. Der This Is Us-Star veröffentlichte kürzlich seine Biografie und eröffnete in dem sehr persönlichen Buch auch ihre dunkle Vergangenheit. So sei die Schauspielerin als Kind von ihrem Stiefvater geschlagen geworden, weil ihm das Übergewicht des kleinen Mädchens damals nicht gepasst habe. Doch das war anscheinend nicht das einzige Problem in der Familie – viele der Mitglieder wurden bereits für Straftaten belangt.

Während es bei Chrissy keinerlei Nachweise krimineller Aktivitäten zu geben scheint, haben ihre Geschwister in der Vergangenheit schon Ärger mit der Polizei gehabt. Wie Radar Online jetzt offiziellen Dokumenten entnommen hat, sollen ihre Halbschwestern Abigail Hodge und Morgana Morrison 2007 versucht haben, in einem Walmart mehrere Gegenstände zu stehlen. Morgana kam deshalb in U-Haft und erhielt vier Monate auf Bewährung. Chrissys leibliche Schwester Monica Metz hingegen wurde für das Ausstellen nicht gedeckter Schecks belangt – vor Gericht jedoch freigesprochen.

Die Mutter der Hollywood-Darstellerin versuchte sich Ende der 80er-Jahre ebenfalls im Scheckbetrug. Denise Hodge wurde zu sechs Monaten Bewährung und 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verdonnert. Chrissys gewalttätiger Stiefvater Crayton Hodge Jr. musste drei Tage im Gefängnis verbringen. Der Vorwurf: Anstiftung zur Prostitution – er soll jemandem Geld für Oralsex geboten haben.

Photo Image Press / Splash News Chrissy Metz bei ihrer Buchvorstellung von "This is Me"

Matt Winkelmeyer/Getty Images Chrissy Metz beim "FYC Panel"-Event in Los Angeles

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for Entertainment Weekly Milo Ventimiglia, Mandy Moore, Sterling K. Brown, Justin Hartley & Chrissy Metz (v.l.)

