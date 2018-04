Hasta la vista, baby! Emil-Ocean, der Knirps von Janni Hönscheid (27) und Peer Kusmagk (42), hat seit Kurzem Zähnchen – für seine Weltenbummler-Eltern höchste Zeit, ihm den ersten Spanisch-Crashkurs zu geben, den seine Mama stolz in einem Instagram-Video festhält. Derzeit befindet sich die kleine Familie nämlich auf Fuerteventura und ein Fernseher in einem Supermarkt wird so kurzerhand zum ersten Sprachlehrer. Macht die zukünftige Quasselstrippe nun bald der Tochter von Daniela Katzenberger (31) und Lucas Cordalis (50) Konkurrenz? Sophia (2) wohnt nämlich auf Mallorca und spricht deshalb neben Englisch und Deutsch sogar schon ein bisschen Spanisch.



