Unbeschwerte Ostern für Justin Bieber (24)! Mit seinem turbulenten Liebesleben geriet der Sänger in den vergangenen Wochen immer wieder in die Schlagzeilen. Mal war der junge Mann erneut mit seiner On-Off-Freundin Selena Gomez (25) zusammen, dann hieß es, sie seien wieder getrennt. Plötzlich wurde Justin auch noch eine Turtelei mit Model Baskin Champion (22) nachgesagt. Von den ganzen Frauengeschichten hat er jetzt offenbar genug – und macht ohne weibliche Begleitung Urlaub.

Paparazzi lichteten den "Sorry"-Interpreten auf einer Yacht vor Kalifornien ab. Auf dem Bug soll der Name "Shambhala" gestanden haben – was so viel wie Ort des Friedens, der Fröhlichkeit bedeuten würde. Mit an Bord des gewaltigen Bootes waren offenbar nur Freunde des Blondschopfs. Von Selena oder Baskin gab es keine Spur.

Mit der schönen Blondine wurde Justin vor Kurzem bei einem Date in der Kirche erwischt. Wie es heißt, hätte Arnold Schwarzeneggers (70) Sohn Patrick (24) die beiden verkuppelt. Angeblich verfolgt der Biebs aber keine ernsthaften Absichten bei der Influencerin – mit ihr wolle er nur Dauerflamme Selena eifersüchtig machen.

Pap Nation / Splash News Selena Gomez und Justin Bieber bei einem gemeinsamen Kirchenbesuch, Februar 2018

Instagram / baskinchamp, Stuart Franklin/Getty Images Baskin Champion und Justin Bieber

Instagram / justinbieber Justin Bieber, Sänger

