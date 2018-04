Ist ein lückenloses, weißes Lächeln wirklich so wichtig? Es scheint der neue Trend bei Beautyeingriffen zu sein. Aber warum lassen sich so viele Stars, wie Kim Gloss oder Johannes Haller, ihre Zähne verschönern? Reality-TV-Star Natalia Osada (27) weiß es genau. Promiflash trifft die Körperoptimierende im "Black Hotels Cologne – Boutique Design Hotel" zum Interview: "Wir sind heute in einem so modernen Zeitalter, dass alles möglich ist und ich sehe gar nicht ein, warum man sich selber nicht aufwerten sollte."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de