Kommt da schon der nächste Zickenkrieg? Am Donnerstag sollten sich die Kandidatinnen von Germany's next Topmodel während der Entscheidung in einer kurzen Rede direkt mit einer ihrer Mitstreiterinnen vergleichen und sich dabei selbst in das perfekte Licht rücken. Nachwuchsmodel Sally (17) nutzte die Gelegenheit, um Konkurrentin Abigail mal ordentlich die Meinung zu geigen! Während ihre Kollegin Christina Peno (21) im Vorfeld noch versicherte, dass ihr Text in Ordnung sei, ruderte sie nach der Ansage plötzlich zurück!

Spielt sie ein falsches Spiel? Als Christina und Sally gemeinsam in der Maske saßen, hatte die brünette Beauty dem GNTM-Küken noch versichert, dass ihre Kritik auf keinen Fall zu krass sei: "Ich würde es dir sagen, wenn es nicht okay wäre, ehrlich Sally!" Doch als Abigail nach ihrem Walk zurückkehrte und sich über die fiesen Vorwürfe ihrer Konkurrentin ausließ, schlug die 21-Jährige plötzlich ganz andere Töne an: "Ich finde das nicht gut, dass man einen verletzenden Text verfasst. Schließlich war es eine Misswahl und da sollte man sich nicht wie eine aus dem Ghetto verhalten." Bei diesen Worten platzt Model Sally der Kragen: "Abigail und Chrissi sind einfach nicht authentisch. Was man auch gerade wieder gemerkt hat, als Chrissi Abi hintergangen hat, indem sie meinte, dass mein Text gut ist."

Hat Christina also nur ihren eigenen Vorteil im Blick und versucht, selbst gut dazustehen? Eines steht jedenfalls fest: Sally ist wirklich gar nicht "amused" über die Lästerei ihrer Konkurrenz. "Also wenn ich die Chrissi dahinten höre, dann heißt das für mich schon ein bisschen Streit", lautet ihre Kampfansage.

