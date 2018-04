Sie sorgt für mächtig Zoff: Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally (17) hielt in der letzten Folge eine heftige Diss-Rede an Konkurrentin Abigail. Die kam allerdings weder bei der Jury noch bei zahlreichen Zuschauern besonders gut an. Im Netz schlägt der Remscheiderin wahrer Hass entgegen. Sogar GNTM-Zicke Victoria Pavlas (19) stärkt ihr nach einigen fiesen Kommentaren von Hatern in ihrer Instagram-Story den Rücken: "Dafür solltet ihr euch schämen! Man wünscht niemandem den Tod!" Während Lästeropfer Abigail selbst versucht, die Wogen zu glätten, gießt Sally bei Instagram weiter Öl ins Feuer: "Ich weiß, wer zu mir hält! Ich bereue nichts!"



