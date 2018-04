Dieser Weg zum Altar wird wohl recht unterhaltsam! Im diesjährigen Dschungelcamp erfüllte sich für Matthias Mangiapane (34) ein Traum: Per Brief ging sein Liebster Hubert Fella (50) vor dem 34-Jährigen auf die Knie – und hielt um die Hand des TV-Gesichts an. Nach diesem außergewöhnlichen Heiratsantrag vor laufender Kamera wird sich auch die weitere Liebesgeschichte der Fellas im Fernsehen abspielen: Der einstige Urwaldbewohner und sein Schatz bekommen eine eigene Show, die sie bis zum Jawort begleitet!

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt ist es ganz offiziell: Wie Hubert auf seinem Facebook-Profil stolz verkündet, wird nach der Frage aller Fragen auch der Weg zum großen Tag der beiden Turteltauben mit der Kamera dokumentiert. "Unsere Sendung geht an den Start!", posaunte der Blondschopf in die Social-Media-Welt hinaus. Der Beginn der romantischen Reise steht bereits fest: Ab dem 30. April dürfen sich die Fans des Power-Duos dank "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" auf eine neue Portion Fella-Charme bei VOX freuen. Mit von der Partie ist in den sechs Folgen auch ein bekannter Profi: Wedding Planner Froonck Matthée (50) bereitet das Paar auf die Feier vor.

Schon vor einigen Wochen im Promiflash-Interview konnte Matthias die frohe Botschaft kaum noch geheim halten. Superhappy antwortete der gelernte Friseur auf die Frage, ob die Trauung im TV stattfinden wird: "Die Hochzeit ist dieses Jahr, aber mehr sag ich dazu jetzt nicht. Das könnte vielleicht sein, dass die Zuschauer das im Fernsehen sehen. Ich weiß es noch nicht, mal schauen!" Werdet ihr euch die Show ansehen? Stimmt unten ab.

Cinamon Red/WENN.com Matthias Magiapane am Frankfurter Flughafen

WENN.com Matthias Mangiapane und Hubert Fella am Frankfurter Flughafen

Christian Augustin / Getty Images Matthias Mangiapane und Hubert Fella bei einem Event

