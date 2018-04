Katapultiert sie sich mit ihren Provokationen jetzt komplett ins Aus? Germany's next Topmodel-Kandidatin Sally (17) hat die Gemüter der Zuschauer in der vergangenen Folge mächtig erhitzt. Der Grund: Sie hatte ihre Konkurrentin Abigail heftig gedisst – und zeigte auch angesichts der empörten Reaktionen nur wenig Einsicht. Doch damit nicht genug: Kurz danach befeuerte die Blondine aus Remscheid schon die nächste Hate-Welle, indem sie ihre Follower mit einem Aprilscherz auf den Arm nahm und so tat, als hätte ihr Freund mit ihr Schluss gemacht. Promiflash-Leser hatten zu diesem Gag jedenfalls eine eindeutige Meinung!



