Privat happy in love, beruflich seit Jahren on top: Ricky Martin (46) kann in keiner Weise klagen. Anfang dieses Jahres hat er endlich seinen Partner Jwan Yosef standesamtlich geheiratet. Und auch seine Musik feiert momentan große Erfolge. Seine neue Single "Fiebre" verspricht schon jetzt, ein echter Sommerhit des Jahres 2018 zu werden. Das prophezeien zumindest die beiden Söhne des Sängers.

Die neunjährigen Zwillinge Matteo und Valentino sind wohl die schärfsten Kritiker des Latinos, wie er im Interview mit der Bild erzählt: "Die zählen und messen schrecklich exakt, was meine Songs so reißen da draußen." Der neuste Track ihres Daddys kommt beim Nachwuchs aber super an. Generell seien die Vater-Sohn-Gespräche unglaublich tiefgründig. "Man glaubt gar nicht, was bei denen alles im Kopf vor sich geht. Die Jungs sind um Längen intelligenter, als ich es war. Was die mich fragen und welche Schlüsse sie ziehen, das ist echt erstaunlich", so der 46-Jährige. Tatsächlich glaubt der Musiker, dass seine Kinder schlauer seien als er.

Für die Zukunft wünschen sich Ricky und sein Mann Jwan noch weitere Kinder. Die zwei Jungs sollen ein kleines Schwesterchen bekommen. Im Gespräch mit Talkmaster Andy Cohen (49) gestand Ricky vor rund einem Jahr: "Ich will eine große Familie haben. Eine kleine Prinzessin gehört da natürlich dazu."

Dia Dipasupil / Getty Images Jwan Yosef und Ehemann Ricky Martin auf der Vanity Fair Oscar Party 2018

Anzeige

Frazer Harrison / Getty Images Ricky Martin mit seiner Familie bei einer Filmpremiere

Anzeige

CM / Splash News Ricky Martin und Jwan Yosef

Anzeige

Was sagt ihr zu dem Statement des stolzen Papas? Total goldig! Na ja, ist vermutlich übertrieben dargestellt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de