Die Science-Fiction-Serie Stranger Things aus der (angeblichen) Feder der Duffer-Zwillinge (34) feiert seit 2016 unglaubliche Erfolge auf Netflix. Ein derart großes Publikum schaute die zweite Staffel im vergangenen Jahr, dass bereits eine Fortsetzung geplant ist – inklusive großzügiger Gagen für die jungen Protagonisten. Nun werden jedoch ernste Gerüchte um die Serienschöpfer laut: Matt und Ross Duffer (34) sollen die Idee für die Show von einem anderen Regisseur geklaut haben!

Wie das US-Nachrichtenportal TMZ jetzt berichtet, soll der Regisseur Charlie Kessler die Vorwürfe gegen die Brüder erheben. Er habe den beiden im Jahr 2014 seinen preisgekrönten Kurzfilm "Montauk" vorgestellt, in dem es vor allem um streng geheime Forschungsprojekte der Regierung geht – genau wie in der Handlung um Will Byers (Noah Schnapp, 13) und Elfi (Millie Bobby Brown, 14)! Damals sollte aus seinem Streifen eine ausgereifte Serie werden, aber die Duffers seien nicht interessiert gewesen.

Als die Netflix-Serie vor zwei Jahren Premiere feierte, sei Charlie geschockt gewesen: Trotz der Ablehnung des Projektes hätten Matt und Ross Duffer sein Drehbuch, seine Idee, die Story und seinen Film als direkte Vorlage für ihre Sendung verwendet. Nun fordert der vermeintlich betrogene Filmemacher Entschädigung und die Vernichtung aller Materialien, die aus dem von ihm geklauten Konzept hervorgegangen seien. Die zwei Beschuldigten äußerten sich bisher noch nicht dazu – es bleibt also durchaus spannend, ob es eine weitere Staffel der Hitserie geben wird!

Christopher Polk / Getty Images Matt und Ross Duffer bei den Writers Guild Awards 2018

Anzeige

Joe Scarnici / Getty Images Matt und Ross Duffer beim Vulture Festival 2017

Anzeige

Tommaso Boddi / Getty Images Der "Stranger Things"-Cast bei einer Golden Globes-Afterparty

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de