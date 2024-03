Laut Millie Bobby Brown: "Stranger Things"-Dreh dauert noch!

Bis die letzte Stranger Things-Staffel im Kasten ist, dauert es noch eine ganze Weile! Im Januar haben die Dreharbeiten für die fünfte Season der beliebten Netflix-Show begonnen. Hauptdarstellerin Millie Bobby Brown (20) gibt nun im Interview in "The Jonathan Ross (63) Show" preis, dass sie und ihre Co-Stars noch einige Tage am Set verbringen müssen. "Wir haben noch neun Monate vor uns", erklärt die Schauspielerin. Das bedeutet, dass sich die Fans noch ziemlich lange gedulden müssen, bis sie die neuen Folgen sehen können. Nach Drehschluss folgt die Postproduktion, die bei der aufwendigen Drama-Serie erwartungsgemäß mehrere Monate andauern könnte.

Was im großen Showdown von "Stranger Things" passiert, darf die 20-Jährige nicht sagen. Sie habe eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben: "Ich mag Netflix wirklich sehr und ich würde gerne für eine sehr lange Zeit bei ihnen angestellt sein." Was sie aber verraten kann: Es wird acht Episoden geben und sie wisse bereits, was am Ende mit ihrem Charakter Elf passiert, auch wenn Millie das finale Drehbuch noch nicht kenne. "Ich habe das [letzte] Drehbuch noch nicht gelesen, weil sie noch dabei sind, es zu schreiben. Ich glaube, ich habe es nur bis zur sechsten Folge gelesen", schildert sie.

Wann genau die fünfte Staffel rausgekommt, ist unbekannt. Millies Aussagen nach könnte es aber vielleicht im Sommer 2025 so weit sein – einen offiziellen Termin müssen die Schöpfer Matt und Ross Duffer (40) noch verkünden. Immerhin dürfen sich die Fans in der Zwischenzeit über Blicke hinter die Kulissen freuen! Die Produzenten teilen nämlich immer wieder Fotos auf Instagram. Beim Drehstart posteten sie beispielsweise ein paar Schnappschüsse, auf denen Joe Keery (31) und Maya Hawke (25) sowie ein paar Requisiten und Kameraleute zu sehen sind.

Courtesy of Netflix Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard und Noah Schnapp in "Stranger Things"

Instagram / rossduffer Maya Hawke und Joe Keery am "Stranger Things"-Set

