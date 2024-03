Finn Wolfhard verrät: So wird das "Stranger Things"-Finale

Finn Wolfhard (21) gibt Einblicke in die finale Staffel von Stranger Things. Wie der Schauspieler nun gegenüber The Hollywood Reporter verrät, sind die Dreharbeiten derzeit in vollem Gange: "Wir sind etwa drei Monate dabei und es ist wirklich verrückt." Den Zuschauern verspricht der Leinwandstar nicht nur jede Menge Spaß, sondern auch eine Rückkehr zu den Wurzeln der Show: "Diese letzte Staffel ist eine Art Scheideweg – wir kehren zur Dynamik der ersten Staffel zurück, was wirklich Spaß macht." Die Fans können sich laut dem "Es"-Darsteller auf ein großes Serienspektakel freuen: "Jede Staffel wurde größer und größer und größer, und diese Staffel ist riesig [...]. Es macht also wirklich Spaß und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es sehen."

Dass die Dreharbeiten des Serienfinales aufgrund der andauernden Streiks in Hollywood immer wieder verschoben wurden, störe Finn nicht, wie er preisgibt: "Ich bin überhaupt nicht frustriert. Es ist, wie es ist." Stattdessen sei er dankbar, überhaupt ein Teil der Serie sein zu dürfen: "Sie bedeutet mir so viel. Sie hat meine Karriere begründet und mein Leben wirklich geprägt. Es ist nur frustrierend, dass die Serie noch nicht erschienen ist und dass ich sie sehen will, aber noch warten muss. Ich möchte einfach, dass die Leute sie anschauen können und ich möchte sie auch sehen."

Doch nicht nur Finn macht den Serienfreunden große Hoffnungen auf eine spektakuläre letzte Staffel, auch David Harbour (48) kam vor einiger Zeit aus dem Schwärmen nicht mehr heraus: "Es ist fantastisch, so wie immer. Es ist auch ein verdammt großes Unterfangen. Ich meine, die Requisiten und die Dinge in den Drehbüchern, die wir gesehen haben, sind größer als alles, was wir bisher gemacht haben", erklärte der Jim-Hopper-Darsteller in dem Podcast "Happy Sad Confused".

Netflix Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Finn Wolfhard, Charlie Heaton und Eduardo Franco in "Stranger Thin

Getty Images David Harbour, Schauspieler

