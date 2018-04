Für Pharrell Williams (45) scheinen die Uhren langsamer zu gehen: Obwohl der US-Superstar heute bereits seinen 45. Geburtstag feiert, sieht er kaum einen Tag älter aus als zu Beginn seiner Karriere Ende der 90er-Jahre. Der aus Virginia stammende Musikproduzent hat nach wie vor ein nahezu faltenfreies Gesicht und kein einziges graues Haar auf dem Kopf! Aber wie macht der "Get Lucky"-Interpret das nur?

Auf die Frage, wie es das N.E.R.D.-Mitglied schafft, immer noch so jung und knackig auszusehen, lieferte er der US-Website Guru vor einigen Jahren folgende Erklärung: "Weil ich ein Vampir bin – aber ich will mich nicht in eine Schublade stecken lassen." Neben dieser scherzhaften Antwort hat der Songwriter gegenüber der Huffington Post dann aber doch noch ein kleines Anti-Aging-Geheimnis preisgegeben: "Ich wasche mir das Gesicht." Allerdings muss der mehrfache Grammy-Gewinner auch zugeben, dass er einfach mit sehr guten Genen gesegnet ist.

Das Image des ewig 20-Jährigen verdankt der Hitmaker vermutlich unter anderem seinem jugendlichen Style. Zudem sei der Fashion-Fan kein Nachtmensch: Statt sich in Clubs mit Alkohol die Nächte um die Ohren zu schlagen, verbringt Pharrell seine Zeit lieber mit seiner Familie. Ob der Vierfach-Vater an seinem heutigen Ehrentag da eine Ausnahme macht?

WENN / FayesVision Musikproduzent Pharrell Williams

Paras Griffin/Getty Images for 20th Century Fox Pharrell Williams beim "Hidden Figures"-Screening in Atlanta

Ethan Miller/Getty Images Pharrell Williams und Ehefrau Helen Lasichanh bei der 88. Oscar-Verleihung in Los Angeles

