Was ist denn das im Gesicht von Chris Evans (36)? Hat er sich nach dem Aus der Beziehung zu Jenny Slate (36) etwa einen Trennungsschnäuzer wachsen lassen? Nein! Den Bart hat er sich für eine neue Rolle zugelegt. Denn der Schauspieler ist seit Ende März in dem Theaterstück "Lobby Hero" am New Yorker Broadway zu sehen. Dort spielt er an der Seite von Hollywoodstars wie Michael Cera (29) einen Polizisten, der einen spannenden Fall aufklären muss.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de