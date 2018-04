Auf Germany's next Topmodel-Kandidatin Zoe Saip prasselt eine Hate-Welle nach der anderen ein! In der Castingshow sorgte der Streit mit ihrer ehemaligen BFF Victoria Pavlas (19) für Furore – aber auch in ihrer Heimat Österreich kommt sie an gemeinen Anfeindungen nicht vorbei. Im Promiflash-Interview hat ihre Freundin Lara Stadtherr erzählt, was Zoe aushalten muss: "Ich glaube, der schlimmste Kommentar, den ich unter einem von Zoes Bildern gelesen habe, war, ‘Wie kannst du hässliche F**ze bei GNTM mitmachen?’", schilderte Lara.



