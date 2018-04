Rätselraten um Bonnie Stranges (31) Beziehungsstatus – ist die Bald-Mama etwa wieder Single? Seit September ist die schöne Blondine offiziell mit dem Männer-Model Leebo Freeman zusammen, in den sozialen Netzwerken zelebrierten die zwei ihre unbändige Liebe – bis jetzt! Wo früher Pärchen-Schnappschüsse und Liebeserklärungen zu finden waren, herrscht jetzt gähnende Leere. Haben sich die Eltern to be kurz vor der Geburt ihres gemeinsamen Babys getrennt?

Eigentlich soll in wenigen Wochen ihr erster gemeinsamer Nachwuchs das Licht der Welt erblicken, doch aktuell sorgen Bonnie und Leebo weniger mit der Schwangerschaft als mit ihrer Beziehung für Aufsehen. Nachdem bereits im Dezember über eine Trennung der beiden spekuliert wurde, stehen nach glücklichen Wochen jetzt wieder einmal alle Zeichen auf Liebes-Aus. Das süße Pärchen hat sich nicht nur gegenseitig auf der Fotoplattform Instagram entfolgt, auf Bonnies Kanal sind außerdem sämtliche Liebesbeweise verschwunden. Keine Kuschel-Pics, keine witzigen Clips – gehen die beiden etwa tatsächlich getrennte Wege?

Ganz im Gegenteil zu Bonnie, hält Leebo die Paar-Schnappschüsse in Ehren. Einige wenige sind nach wie vor auf seinem Profil zu finden. So ganz steigt bei den beiden wirklich niemand mehr durch. Vielleicht nehmen die zwei ja demnächst die Geburt ihres Sprösslings zum Anlass, um über ihr Liebesleben Klartext zu sprechen.

Bonnie Strange Leebo Freeman und Bonnie Strange im Ermelerhaus

Anzeige

Instagram / leebothestampede Leebo Freeman und Bonnie Strange

Anzeige

Instagram / bonniestrange Bonnie Strange in der 32. Schwangerschaftswoche

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de