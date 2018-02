Kuschel-Einheit in der Sonne! Nachdem Bonnie Strange (31) den Valentinstag ohne ihren Herzmann Leebo Freeman verbringen musste, machte der Schauspieler der werdenden Mama eine rührende Liebeserklärung. Jetzt sind die Eltern in spe wieder vereint. In ihrer Instagram-Story zeigte sich Bonnie mit runder Babymurmel und ihrem Schatz: Zusammen schmusten sie ganz verliebt in der Sonne!