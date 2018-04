Jetzt ist es also doch passiert! Seit über einem Jahr ist US-Schauspielerin Kate Hudson (38) mit dem Musiker Danny Fujikawa glücklich. Vor Kurzem heizten die Turteltauben nicht nur Verlobungsgerüchte an, denn die Blondine plauderte zudem auch ganz offen über ihren Kinderwunsch. Nur zwei Wochen nach ihrer Baby-Offenbarung lässt sie jetzt eine gewaltige Bombe platzen: Kate und Danny erwarten tatsächlich ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs!

In ihrem neuesten Post auf Instagram könnte die Fast-Mama nicht aufgeregter sein: "Überraschung! Falls ihr euch darüber gewundert habt, wieso ich mich auf meinen Social-Media-Kanälen so zurückgezogen habe, kann ich euch verraten, dass mir noch nie so übel war. Aus all meinen Schwangerschaften war das das härteste Trimester überhaupt", bestätigt die werdende Mama die News.

Dass ein Familiennachzug an Bord ist, ist aber nicht die einzige Neuigkeit. In dem dazugehörigen Videoclip lassen die Bald-Eltern und Kates beiden Söhne aus früheren Beziehungen riesengroße schwarze Ballons platzen, aus denen rosarote Mini-Ballons, Rosenblätter und pinkes Konfetti fliegen: Die Family erwartet ihren ersten weiblichen Sprössling – der sich unter Kates weißem Spitzenkleid auch schon abzeichnet!

Thunder Kick Photos / Splash News Danny Fujikawa und Kate Hudson bei der Filmpremiere zu "Marshall" in New York

Jean-Baptiste Lacroix/AFP/Getty Images Kate Hudson bei den 24. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Instagram / katehudson Kate Hudsons Instagram-Post

