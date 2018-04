Seit Monaten halten sich hartnäckige Gerüchte, dass Rapperin Cardi B und ihr Verlobter Offset Nachwuchs erwarten. Jetzt sorgt die vermeintliche Mama in spe noch einmal zusätzlich für Spekulationen – und das nicht nur mit dem Versuch, ihren Bauch mit bloßen Händen vor den New Yorker Paparazzi zu verstecken. Im Interview mit Apple Music betont die US-Amerikanerin: “Ich habe so viel von mir preisgegeben, man kann nicht erwarten, dass ich alles mit den Leuten teile. Sie müssen einfach in mein neues Album hören und dann werden sie mehr wissen.” Ob Cardi also wirklich ein zuckersüßes Geheimnis mit sich trägt, wird sich schon bald zeigen – immerhin kommt ihre neue Platte heute auf den Markt!



