Dass in ihr mehr als die knallharte Unternehmerin steckt, beweist Judith Williams (45) momentan bei Let's Dance. Woche für Woche verzaubert sie mit Tanzpartner Erich Klann (30) sowohl die Jury als auch die Zuschauer. Doch auch abseits des Parketts zeigt der Die Höhle der Löwen-Star sich mal von seiner soften Seite: Für ihren Mann findet Judith jetzt ganz besondere Worte!

In ihrer Instagram-Story ließ die 45-Jährige ihre Follower an einem intimen Pärchenmoment teilhaben. Eng aneinander gekuschelt präsentiert sie sich mit Ehemann Alexander-Klaus Stecher und kommentiert das Bild mit einer Songzeile aus dem 90er-Jahre Salt 'n' Pepa-Hit "Whatta Man": "Was für ein Mann, was für ein gewaltig guter Mann".

Die süße Liebesbekundung kommt genau richtig, muss Alex seine Judith momentan doch mit einem anderen Mann teilen. Glücklicherweise ist Profitänzer Erich für den Schauspieler kein Dorn im Auge. Anders hätte es da bei Massimo Sinató (37) ausgesehen: "Bei einem Italiener wäre ich eifersüchtig gewesen. Das hab ich ihr schon gesagt. Ich bin ja selbst Italiener, ich weiß, wie die ticken", erzählte der 50-Jährige mit einem Augenzwinkern.

MG RTL D / Arya Shirazi Judith Williams, Unternehmerin und "Let's Dance"-Teilnehmerin

Hannes Magerstaedt/GettyImages Judith Williams und ihr Mann Alexander-Klaus Stecher

Andreas Rentz/GettyImages Erich Klann und Judith Williams

