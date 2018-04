Ihre Baby-Kugel wird immer größer! Sila Sahin (32) könnte momentan nicht glücklicher sein: Der Ex-GZSZ-Star erwartet sein erstes Kind. Zusammen mit ihrem Ehemann Samuel Radlinger (25) fiebert sie der Geburt ihres kleinen Schatzes entgegen. Via Social Media lässt die gebürtige Berlinerin ihre Follower durch Pics und Videos regelmäßig an ihrem persönlichen Wunder teilhaben. Nun postete die Schauspielerin erneut ein Schwanger-Update und zeigt ihren XL-Babybauch!

In ihrer Instagram-Story nahm die 32-Jährige ihre Fans auf einen Frühlings-Spaziergang mit. Dabei richtete sie die Kamera ihres Smartphones auf ihre runde Körpermitte und kommentierte ihre Murmel: "Die kleine Kugel wächst und wächst und wächst. Bald kann ich meine Füße nicht mehr sehen." Diese Veränderung macht der werdenden Mama aber nichts aus, wie ihr fröhliches Lachen in dem Clip verrät.

So zeigefreudig die Deutschtürkin auf ihren Social-Media-Kanälen ist – ein Geheimnis behält sie für sich: das Geschlecht ihres ungeborenen Babys. Die Fans müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie erfahren, ob Sila und Samuel ein Mädchen oder einen Jungen bekommen.

