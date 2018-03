Sie erlebt gerade wohl die aufregendsten und schönsten Wochen ihres Lebens: Vor Kurzem überraschte Sila Sahin (32) ihre Fans damit, ein Kind von Ehemann Samuel Radlinger (25) zu erwarten. Schon lange hatte das Paar an Nachwuchs gearbeitet, musste 2016 aber eine Fehlgeburt verkraften. Nun blicken sie jedoch voller Zuversicht der Zukunft entgegen. Mit der Schwangerschaft scheint im wahrsten Sinne des Wortes alles rund zu laufen und mit ihrem Liebsten startet Sila in ein neues Leben in Norwegen.

"Nur wir" – so kommentierte die Schauspielerin ein wunderschönes Foto von einem professionellen Shooting, das sie auf ihrem Instagram-Profil teilte. Darauf drückt der Fußball-Star seiner Frau einen verliebten Kuss auf den deutlich sichtbaren Babybauch, sie strahlt ihn liebevoll an. Gerade erst ist das Paar nach Norwegen ausgewandert, wo der Kicker leihweise für den Verein Brann Bergen spielt.

Das Leben in dem skandinavischen Land genießt die Ex-GZSZ-Darstellerin sehr – vermisst dort im hohen Norden aber türkisches Essen, wie sie kürzlich ihren Social-Media-Followern erzählte.

Instagram / diesilasahin Schauspielerin Sila Sahin in Norwegen

Florian Ebener / Getty Images Sila Sahin, Schauspielerin

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger in Geilo in Norwegen

