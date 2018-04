So schick lässt sie ihre Wut heraus! Für Charlotte Würdig (39) und ihr Let's Dance-Tanzpartner Valentin Lusin (31) drehte sich alles um den Tango. Während ihr Rapper-Gatte Sido (37) dabei sofort "enge Strumpfhosen, die bis in die Arschritze reingehen" im Kopf hatte, dachte seine Liebste dabei eher an "Erotik auf höchstem Niveau". Allerdings kamen ihr dabei die Erinnerungen an die fehlende Leidenschaft in ihren früheren Flirts wieder hoch!

Schwarze Outfits, viel Gefühl und einige wandernde Finger – so heizten die Blondine und der Profitänzer auf der Bühne ein. "Ich habe alle meine Ex-Männergeschichten in eineinhalb Minuten gebracht", witzelte die zweifache Mama kurz nach ihrem Auftritt. Da konnte sich ihr Ehemann wieder über ein wahnsinniges Kompliment freuen: Erst vor Kurzem gab die Moderatorin zu, dass sie ihre jetzige Beziehung als ihre erste ernste ansehe. Kein Wunder also, dass ihr Auserwählter auch heute wieder sein Telefon zum Glühen bringen will.

Die Jury war von dem ausdrucksstarken Auftritt begeistert: "Dein Blick hat mich gefesselt, das finde ich im Tango sehr wichtig", lobte Jorge Gonzalez (50) das Tanzpaar. Motsi Mabuse (36) fand sogar, dass es Charlottes bisher bester Auftritt war. Der dritte hinterm Jurypult, Joachim Llambi (53), vergab allerdings keine neun Punkte: Wegen "nicht immer korrekter Fußarbeit" verteilte er nur sieben Pünktchen. Mit insgesamt 25 Punkten, damit sechs Punkten mehr als letztes Mal, konnte sich Charlotte trotzdem wie ein Flitzebogen freuen.

Instagram / charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig

Andreas Rentz/Getty Images Valentin Lusin und Charlotte Würdig, "Let's Dance"-Tanzpaar

Andreas Rentz Charlotte Würdig in der ersten "Let's Dance"-Show 2018

