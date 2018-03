Auf seine Unterstützung kann sie immer zählen! Bereits seit sechs Jahren ist Charlotte Würdig (39) jetzt mit Rapper Sido (37) verheiratet. Und obwohl sie in der ersten Folge von Let's Dance verriet, dass ihr Mann ihr erst live vor Ort die Daumen drücken will, wenn sie es bis ins Halbfinale der Tanzshow geschafft hat, kann sie sich sicher sein, dass er ihr auch aus der Ferne grenzenlos zur Seite steht. Für die Moderatorin haut Sido fleißig in die Telefontasten und kassiert dafür süße Worte von seiner tänzelnden Gattin!

Ein Instagram-Foto von seiner zitternden Liebsten im TV, die alles entscheidende Telefonnummer und der Kommentar: "Also ich rufe da jetzt hundertmal an" – von so viel herzerwärmender Unterstützung ist die blonde Tanzmaus hin und weg. Prompt lässt sie ihren Glücksgefühlen in einer ebenso niedlichen Instagram-Story freien Lauf: "Mein Mann ist der Beste. Ich liebe dich", kommentiert sie einen Screenshot des Posts ihres Liebsten.

Der Beistand des Rappers hat definitiv gefruchtet. Charlotte und ihr Tanzpartner Valentin Lusin (31) konnten mit ihrem langsamen Walzer zu "A Moment Like This" von Leona Lewis (32) nicht nur 24 Jurypunkte abräumen, sondern offenbar auch zahlreiche Zuschauer in ihren Bann ziehen.

