Sie gibt sich wirklich Mühe! In dieser Staffel steht zum ersten Mal Victoria Swarovski (24) als Moderatorin auf dem Parkett der beliebten Tanz-Show Let's Dance. Nach einigen Shitstorms wird die Schmuckerbin von Woche zu Woche sicherer, versucht sich sogar mit kleinen Späßchen in die Herzen der Zuschauer zu moderieren. In der dritten Show gibt's sogar eine großzügige Einladung der Österreicherin: Sie lädt Thomas Hermanns (55) vor laufenden Kameras zum Wiener Opernball ein!

Weil Victoria von Thomas' Umsetzung seines Wiener Walzers so begeistert war, sprach sie vor der Jurybewertung eine ganz besondere Einladung aus: "Thomas, ich muss dich das jetzt fragen: Willst du mit mir zum Wiener Opernball gehen?" Nach kurzer Denkpause willigte Thomas ein – aber nur unter einer Bedingung: "Wenn Regina und Sergiu auch mitkommen." Denn Regina ist die Tanzpartnerin des Komikers – und ohne die geht Hermanns gerade nirgendwo hin. Das muss auch Vici akzeptieren!

Natürlich ist dieser Dialog mal wieder ein gefundenes Fressen für die Twitter-Gemeinde: "Da hat selbst der Thomas Angst bekommen, dass der mit der Swarovski alleine zum Opernball soll. Schnell noch die anderen eingeladen", "Gehst du mit mir zum Wiener Opernball? - Mädel, was soll er denn antworten? Nein, ich habe keinen Bock?" und "Jetzt muss der arme Thomas Hermanns mit der Blitzbirne zum Opernball. Was soll er denn live im Fernsehen auch sagen?" So lauten nur drei der zahlreichen Kommentare. Vici und Thomas dürfte das aber egal sein – sie werden auf dem Ball mit Sicherheit viel Spaß haben.

Andreas Rentz/GettyImages Victoria Swarovski bei "Let's Dance" 2018

Andreas Rentz / Getty Images Thomas Hermanns & Regina Luca in der 1. "Let's Dance"-Liveshow

MG RTL D / Stefan Gregorowius Regina Luca und Thomas Hermanns, "Let's Dance"-Kandidaten

