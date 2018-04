Sie hat ihre Wurzeln nicht vergessen! Vor knapp 20 Jahren hatte Shiri Appleby (39) in der romantischen Alien-Serie "Roswell" ihren Durchbruch als Schauspielerin, mittlerweile feiert sie große Erfolge mit der Amazon-Show "UnREAL". Jetzt soll es ein Reboot des "Roswell"-Erfolgformats geben, mit komplett neuem Cast – und Shiri hat dazu eine ganz eigene Position. Die brünette Beauty veröffentlichte nun ein Foto mit ihren ehemaligen Serien-Kollegen, das zeigt: Ein Wiederauflage mit neuen Schauspielern ist gar nicht nötig!

Das Pic präsentierte die Seriendarstellerin auf ihrem Instagram-Account, ihr Kommentar dazu ist unmissverständlich. "'Roswell' wiederauferstanden", postete sie darunter. Das Foto entstand vor dem Son of a Gun-Restaurant in Los Angeles und zeigt die früheren Seriendarsteller, die vor 20 Jahren zum "Roswell"-Cast gehörten. Shiri spielte damals die Liz und ist auf dem Foto neben ihrer großen Serienliebe Jason Behr zu sehen, der den Außerirdischen Max verkörperte. Auf der anderen Seite legt "CSI: Miami"-Star Adam Rodriguez den Arm um sie. Er mimte in der Science-Fiction-Story einen Anwalt, der so gar nicht damit zurecht kam, dass seine Liebste ein Alien ist. Als Vierte im Bunde lächelt Schauspielerin Majandra Delfino (37) in die Kamera, die Liz' beste Freundin Maria DeLuca spielte.

Für das geplante "Roswell"-Reboot wird gerade eine Pilotfolge mit dem neuen Schauspiel-Cast gedreht. Pretty Little Liars-Star Tyler Blackburn (31) soll darin die Hauptrolle spielen. Würdet ihr euch wünschen, dass auch Shiri, Jason und Co. zumindest einen Gastauftritt bekommen?



das geplante Reboot

Getty Images Die ursprüngliche "Roswell"-Crew: Katherine Heigl, Jason Behr, Shiri Appleby & Brendan Fehr (v.l.)

Anzeige

Instagram / shiriappleby Schauspielerin Shiri Appleby

Anzeige

Fortunata / Splash News Tyler Blackburn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de