Er ist bereit für das neue Abenteuer! Nach dem Ende seiner Pretty Little Liars-Karriere im Juni 2017 genoss Tyler Blackburn (31) erst einmal seine Auszeit. Ähnlich wie bei seinen Ex-Kollegen ist es nun auch für ihn an der Zeit, Neues zu wagen. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Vampire Diaries-Produzentin Julie Plec (45) an einem Reboot der Alien-Serie "Roswell" arbeitet. Neben einer Reihe von mehr oder weniger bekannten Jungstars ist auch Tyler mit an Bord: Jetzt teilte er coole erste Pics der Crew und verdeutlicht – die Arbeit hat begonnen.

Zunächst drehen Tyler und seine Co-Stars eine Pilotfolge in Filmlänge. Erst im Anschluss wird entschieden, ob eine komplette Serienstaffel entstehen soll. Tyler sorgte mit seinen Schnappschüssen, die er bei Instagram postete, schon mal für große Aufregung. Viele Fans können die Wiederbelebung ihrer einstigen Lieblingsserie kaum erwarten. Sie freuen sich über das erste Foto des Casts bestehend aus Tyler, Nathan Parsons (29), Jeanine Mason (27), Michael Vlamis (27), Heather Hemmes (29), Lily Cowles und Michael Trevino (33). Mit Letzterem hat sich Serien-Erfinderin Julie ein altbekanntes "Vampire Diaries"-Gesicht ins Team geholt. Auch hinter den Kulissen verlässt sich die 45-Jährige auf frühere Weggefährtinnen: Involviert in das Projekt "Roswell" sind ebenfalls Produktionsassistentin Eva McKenna und Drehbuchautorin Carina Adly MacKenzie, die beide an The Originals und zum Teil auch an "Vampire Diaries" mitarbeiteten.

Für Tyler beginnt nun hoffentlich eine dritte Phase als Seriendarsteller. Ab 2011 war er in der Rolle von Caleb Rivers ein beliebter Teil von "Pretty Little Liars". Zwischenzeitlich stieg er zwar aus, um sich in dem Spin-off "Ravenswood" auszuprobieren. Als die Serie jedoch nach nur einer Staffel abgesetzt wurde, kehrte er zurück zu den PLL-Lügnerinnen und seiner Serienliebe Hanna Marin, gespielt von Ashley Benson (28).

