Schießt sie vom Beifahrersitz zurück? Selena Gomez (25) und The Weeknd (28) trennten sich im Oktober vergangenen Jahres. Diese Zeit verarbeitet der Rapper offenbar jetzt in seinen neuen Songs. “Sich auf dich einzulassen war ein Fehler” und “Ich schätze, ich war nur ein Zwischenstopp, bis du wusstest, was du wirklich willst”, lauten nur zwei seiner eindeutigen Lyrics. Doch Sel gibt mit diesem Ständchen Konter! "Wenn die schärfsten Worte mich schneiden wollen, werde ich eine Flut senden, werde ich sie ertränken", schmettert die Sängerin auf Instagram.



