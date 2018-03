Trauert er seiner Ex noch immer nach? Nach der Trennung von ihrem On-Off-Boyfriend Justin Bieber (24), turtelte Selena Gomez (25) monatelang mit dem erfolgreichen Musiker The Weeknd (28). Während die Sängerin sich kurz nach dem Liebesaus wieder in die Arme des "Sorry"-Interpreten warf, scheint der Solokünstler sich in die Arbeit gestürzt zu haben. In einem seiner neuen Songs rechnet er jetzt offensichtlich mit der Beauty ab.

In einem Track seines neuen Albums, das kürzlich erschien, singt der "Starboy"-Interpret von einer enttäuschenden Liebe. "Sich auf dich einzulassen war ein Fehler", heißt es dort. Und in den folgenden Zeilen kommt der entscheidende Hinweis: "Ich hätte fast einen Teil von mir geopfert, um dein Leben zu retten. Aber ich schätze, ich war nur ein kurzer Zwischenstopp, bis du wusstest, was du wirklich willst." Sind das die enttäuschten Worte eines Mannes, der bereit gewesen wäre, seiner Liebsten eine Niere zu spenden? Das ist zumindest die Theorie der Fans!

Vergangenen Sommer litt Selena aufgrund ihrer Lupuserkrankung unter akutem Nierenversagen und benötigte schnellstmöglich eine Transplantation. Ihre BFF Francia Raisa (29) war die Spenderin. Für die junge Frau stand es außer Frage, dass sie sich der schweren Operation unterzog, um ihrer Freundin das Leben zu retten.

Dimitrios Kambouris / Getty Selena Gomez und The Weeknd bei der "Harper's BAZAAR Celebration"

SPW / Splash News The Weeknd beim Verlassen des Nachtclubs "The Avenue"

Jen Lowery / Splash News Selena Gomez und Francia Raisa bei einem Billboard-Event

Glaubt ihr, dass The Weeknd mit diesen Zeilen tatsächlich auf die lebensrettende Nierenspende anspielt?



