Happy Birthday, Birgit Schrowange (60)! Die beliebte TV-Moderatorin feiert heute ihren 60. Geburtstag. Seit 35 Jahren ist sie aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken – und führt die Zuschauer vor den Flimmerkisten seitdem durch zahlreiche Shows. Ihrem typischen Look sagte sie vor Kurzem aber Adieu und trägt seitdem nicht mehr Braun, sondern Grau! Ansonsten hat sich im Laufe der Zeit aber nicht viel verändert: Auch mit ihren 60 Jahren sieht Birgit immer noch top aus, begeistert mit ihrer sportlichen Figur und modernen Looks immer wieder ihre Follower. Ihr Jubiläum nimmt die frisch verliebte Powerfrau übrigens mit Humor, wie sie im Promiflash-Interview beim Radio Regenbogen Award 2018 witzelnd zugab: "So schnell geht's, ne?"



