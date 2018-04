Erst vor einigen Monaten gaben Brooklyn Beckham (19) und Chloë Moretz (21) ihrer Liebe eine weitere Chance. Seither ging es in ihrem Beziehungsmärchen sehr schnell sehr steil bergauf: Nicht nur die On-Off-Turteltauben schwärmten unaufhörlich voneinander, auch Brooklyns Mom Victoria (43) hieß seine Liebste öffentlich in ihrer Familie willkommen. Wie es aussieht, war dieser Schritt aber etwas voreilig: Ihr Sohn wurde beim Knutschen mit einer anderen Frau erwischt!

Zwei strahlende Gesichter, viele Berührungen und ein zärtlicher Kuss – in einem Tattoostudio in West Hollywood lenkte allerdings nicht die "Dark Shadows"-Darstellerin den Fußballerspross von seinem nächsten Körperkunstwerk ab. Bei dieser Dame an seiner Seite handelte es sich um die 19-jährige Kanadierin Lexi Wood. Das Tückische an dem Frauentausch: Brooklyn und Chloë haben bisher nichts über eine Trennung verlauten lassen!

Dem Zungenringkampf nach zu urteilen, teilt die Brünette zwar ganz offensichtlich den gleichen Männergeschmack wie die 21-jährige Amerikanerin – in Sachen Karriere unterscheiden sich die beiden aber doch: Lexi ist als Model tätig und war schon im Playboy zu sehen.

Slaven Vlasic / Getty Images Brooklyn Beckham und Chloë Moretz bei einem Event

Anzeige

Instagram / lexiwood Lexi Wood, Model

Anzeige

Jeff Spicer / Getty Images Brooklyn Beckham 2017 in London

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de