In einem Instagram-Post macht die britische Designerin nur allzu deutlich, dass sie die schauspielernde Freundin ihres Sohnes bereits jetzt zu ihrer Familie zählt. Die lustige Collage zeigt Brooklyn mit wilder Frisur im roten Karohemd, gleich neben dem Lausbuben Dennis the Menance, einer Comicfigur des Illustrators Hank Ketcham. Sie ist ebenfalls für zerzauste Haare und ein rotes Shirt bekannt. In ihrem Upload witzelt die vierfache Mama aber nicht einfach nur über die Ähnlichkeit der Jungs – sie markiert Chloë in dem Beitrag, um humorvoll auf ihren Einfluss an Brooklyns haarigem Experiment anzuspielen. "Brooklyn, diese Haare! Chloë, was hast du nur getan", lacht die Fashionista in der Bildunterschrift. Außerdem lässt sie der "Dark Shadows"-Darstellerin noch einige Emojis und Küsschen da.