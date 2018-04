Aktuell startet Katja Krasavice (21) mit ihrem zweiten Song "Dicke Lippen" voll durch. Dennoch vergisst die YouTuberin nicht, wo sie herkommt und geht in ihrer Instagram-Story zurück zu ihren Wurzeln. Sie gibt ihren Followern ein paar nützliche Tipps zum Thema Sex. Am besten kann man angeekelte Zimmerbesucher vermeiden, "wenn man nach dem Sex die ganzen Bettlaken, die voll dreckig sind, zusammenknüllt und extra in Schränke tut."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de